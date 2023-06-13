الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة مسنة أثناء مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أُصيبت مسنة باشتباه ارتجاج بالمخ أثناء مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج، حيث رماها أحد جيرانها بحجر أدى لإصابتها، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز جزيرة شندويل بوصول المدعوة «أنوار م ح ا» سن 51 عامًا، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز مصابة باشتباه نزيف بالمخ وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويها أفاد زوجها المدعو «كمال ا م ن» سن 71 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية اتهم كل من المدعو «محمود ع ع د» سن 61 عامًا تاجر أدوات كهربائية و نجله «أبو الحسن م ع ع د» سن 25 عامًا عامل بأجر ويقيمان بذات الناحية بالتعدي على زوجته بالضرب وإلقاء حجر صوبها كان بحوزة الثاني مما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إدارة البحث الجنائي ارتجاج بالمخ أحد جيرانه البحث الجنائي التعدي على زوجته القانونية مركز جزيرة شندويل

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