الأنبا باسيليوس يلتقي ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط

ألتقي الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأخت سوزي فؤاد، ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لجماعات الأرش بمصر، والأب بولس نصيف، مرشد الأرش بالمنيا، ومجلس أمناء خدمة الأرش بالإيبارشية.

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور، التي تخص نشاط الأرش، ثم قدم راعي الإيبارشية توجيهاته الرعوية، من أجل تنظيم أمور الخدمة، خلال الفترة المقبلة.

و في سياق آخر ، كان الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قد ترأس أول قداس قبطي كاثوليكي للجالية المصرية، بدولة قبرص.

جاء ذلك عقب زيارة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، الشهر الماضي إلى قبرص، ولقائهم بالشباب.

وبمشاركة الأب يواكين الماروني، الذي يرافق الشباب العاملين بقبرص، حيث أكد الأنبا بشارة اهتمام الكنيسة بالشباب، ورعايتهم.