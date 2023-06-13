بايدن يمدد حالة الطوارئ لمدة عام بسبب الأزمة السياسية في بيلاروسيا

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ لمدة عام بسبب الأزمة السياسية الداخلية في بيلاروسيا.

جاء هذا وفقا لما أعلنه البيت الأبيض في بيان له، مشيرا إلى أن بايدن مدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام بسبب الأزمة السياسية الداخلية في بيلاروسيا، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي: “أمدد لمدة عام نظام الطوارئ الوطنية المعلن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13405”، مؤكدا أن الوضع في جمهورية بيلاروس، لا يزال يشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

ووجهت السلطات الأمريكية اتهاما لقيادة بيلاروسيا بتزوير الانتخابات واضطهاد المعارضة السياسية.

يجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ أعلنت بموجب المرسوم رقم 13405 في 16 يونيو 2006، ثم وسعت لاحقا بموجب المرسوم 14308 في 9 أغسطس 2021.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

وفي يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا على خلفية القمع المستمر، والذي يمارسه نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، فيما بدأت محاكمة غيابية للمعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن آنذاك: "يواصل نظام لوكاشنكو قمع الشعب البيلاروسي وتطلعاته الديمقراطية، من خلال المحاكمات ذات الدوافع السياسية والغيابية لزعيمة المعارضة الديمقراطية سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء ديمقراطيين آخرين بتهم لا أساس لها"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف: "للرد على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، تعلن وزارة الخارجية عن أنها تتخذ إجراءات تقييد للتأشيرات ضد 25 فردًا.. لضلوعهم في تقويض الديمقراطية في بيلاروسيا.

واستهدفت العقوبات انذاك خصوصًا أعضاء في البرلمان البيلاروسي، لدورهم في اعتماد تشريع يجيز عقوبة الإعدام للمدانين بالشروع في أعمال إرهابية مزعومة، وهي تهمة تستخدم لقمع وترهيب المعارضة الديمقراطية والمدنية، وفقا لوزير الخارجية الأمريكي.