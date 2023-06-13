الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تنصح المواطنين بضرورة التأكد من تسجيل الأدوية العشبية

انفوجراف
انفوجراف

نصحت هيئة الدواء المصرية، بضرورة التأكد من تسجيل الأدوية العشبية فى الهيئة، لافتة إلى إنه ازداد خلال العقود الثلاثة الماضية، استخدام المستحضرات العشبية بشكل كبير مع اعتماد قطاع كبير من البشر في جميع أنحاء العالم عليها في جزء من الرعاية الصحية الأولية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأدوية العشبية، مثلها مثل أي أدوية أخرى لابد أن تكون مسجلة في هيئة الدواء المصرية، لضمان أمانها وجودتها وفاعليتها، لكونها تمر باختبارات دقيقة من قبل هيئة الدواء المصرية، وتخضع للرقابة.
وأضافت إنه يتم تسجيل الأدوية العشبية بهيئة الدواء المصرية، للتأكد من معايير الجودة وسلامة الاستخدام و الفعالية العلاجية.

- ورشة عمل خاصة بمراقبة الجودة بشركات الأدوية
 

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية، والتي تهدف إلى التعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية.
وأضافت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الاثنين 19 يونيو الجاري، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لمديري معامل مراقبة وتوكيد الجودة ومسئولي التسجيل بمصانع وشركات الأدوية.
وأشارت إلى أن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

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