يونس مخيون: قرار الحكم لم يكن بيد محمد مرسى

قال يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن جماعة الإخوان دعتنا للمشاركة في أحداث رابعة من خلال تجاوز الأزمة بالعنف وليس العمل على حلها بشكل سلمي، ولهذا رفضنا هذه الدعوة.

حكم الإخوان

وأكد يونس مخيون، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان نظرتهم كانت تتمثل في كونهم الجماعة الأم، وأنها الجهة الوحيدة التي تفهم الدين الإسلامي، وأن الخارج منهم لا يتبع الدين الإسلامي، وكان لديهم شعور الاستعلاء وأنهم يعيشون بمجتمع جاهلي، لذا كانوا يرون أنهم لهم الحق في الحديث باسم الدين الإسلامي.

سيطرة حزب النور

وتابع: "سيطرة حزب النور على ثلث البرلمان كان أمرا مفزعا لجماعة الإخوان المسلمين، وعندما حصلت القائمة التي كنت تابعا لها على أعلى الأصوات في محافظة البحيرة حرص الإخوان على عرقلة خروج النتيجة، ولهذا قام أعلن القاضي النتيجة من محافظة القاهرة وليس البحيرة لتجنب أفعال الإخوان المشاغبة التي تحدث أمام اللجان".

واستطرد: "قرار الحكم في الإخوان لم يكن بيد محمد مرسي، والدليل على ذلك تراجعه عن الكثير من القرارات الرسمية التي كان يتخذها".