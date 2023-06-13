الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التنفيذى لـ"جولدمان ساكس" يحذر من النمو البطيء والتضخم الثابت للاقتصاد الأمريكى

بنك جولدمان ساكس
بنك جولدمان ساكس

حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، من النمو البطيء والتضخم الثابت للاقتصاد الأمريكي، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، في تصريحاته للشبكة الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي كان مرنًا بشكل مدهش هذا العام ، ولكن من المرجح أن تأتي مطبات مؤلمة.

وذكر سولومون عن توقعاته الاقتصادية الحالية: "أعتقد أننا في لحظة غير مؤكدة، أعتقد أنها فترة توخي الحذر بعض الشيء".

وتوقع سولومون أن يجد الاقتصاد الأمريكي نفسه في بيئة قد لا تكون ركودًا ، لكنها بالتأكيد ستشعر بالركود، وقال إن ذلك سيعني تجنب الهبوط الشديد ولكن لا يزال هناك تشويش من خلال النمو البطيء والتضخم الثابت.

وأظهر أحدث تقرير للوظائف أن جداول الرواتب قد زادت بمقدار ضعف متوسط ​​المكاسب الشهرية تقريبًا في السنوات العشر التي سبقت الوباء، في حين ارتد مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أعلى في أبريل، الإنفاق لا يزال قويًا أيضًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"جولدمان ساكس" هذا الاقتصاد الجيد والسيئ ، تعني العمالة القوية والأجور المرتفعة تضخمًا أعلى حيث تمرر الشركات تكاليف العمالة المتزايدة عن طريق رفع أسعار السلع.

وقال سولومون إن صانعي السياسة الفيدراليين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فإنه يعتقد أن المؤشرات الاقتصادية القوية والتضخم العنيد قد يعني المزيد من الارتفاعات في المستقبل، وإن هذه الزيادات ستجعل على الأرجح البيئة الاقتصادية أكثر تحديًا إلى حد ما.

وأضاف أنه إذا وقعت الولايات المتحدة في ركود، فمن المحتمل ألا يحدث ذلك حتى نهاية هذا العام أو بداية عام 2024.

وأوضح سولومون أن بنك جولدمان ساكس تضرر من الركود في إبرام الصفقات والنشاط، مثل منافسيه في وول ستريت، مشيرًا إلى إن بنك جولدمان يستعد الآن لجولته الثالثة من تخفيضات الوظائف خلال العام الماضي حيث تكافح البنوك الاستثمارية لمواجهة التباطؤ.

وقال: "نحن نتطلع دائمًا إلى منح الأعمال التجارية فرصة، على مدار العام ، قمنا بتضييق عدد الموظفين قليلًا لإعادة التوازن".

من المتوقع أن يتأثر أقل من 250 وظيفة بالجولة الأخيرة من تخفيضات التكاليف، والتي ستؤثر على مجموعة من الموظفين بما في ذلك المديرين الإداريين وكبار المديرين التنفيذيين الآخرين.

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