الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون: الإخوان لم يسيروا على النهج الشرعى فى حكمهم

يونس مخيون
يونس مخيون

قال يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن نقطة الخلاف في البداية مع الرئيس محمد مرسي كانت حول مفهوم البيعة التي اتبعها الإخوان، والنقطة الثانية عدم اهتمامهم بالعلوم الشرعية على الإطلاق.

خلافات الحزب مع الإخوان

وأكد يونس مخيون، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا احتكم الإخوان في حكمهم على العلوم الشرعية لكانت الأمور سارت على النهج الصحيح، لذا نزعة التكفير والتفجير التي اتبعها الإخوان منافية للنهج الإسلامي بصورة كبيرة. 

وأضاف في حديثه، أنه بعد أحداث 30ي ونيو وجد حزب النور موجة كبيرة من التكفير لكل من كان يخالف الحكم الإخواني، كما أنه كانت هناك عملية استهانة بالبناء، والدليل على ذلك عمليات التفجير المستمرة بمؤسسات الدولة.

سلوك الإخوان السياسي  

وتابع: "سلوك الإخوان في انتخابات مجلس النواب كان بمثابة مفاجأة كبيرة للشعب المصري كافة، حيث فعلوا الكثير من الأفعال غير الأخلاقية التي لا يصدقها العقل آنذاك، فقاموا بالتشوية والتزوير وتلطيخ السمعة من أجل الوصول للمناصب".

يونس مخيون الشاهد حزب النور حكم الإخوان اكسترا نيوز

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