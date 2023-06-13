أمير عيد: "ريفو" مسلسل جماعى

قال الفنان أمير عيد، إن فكرة مسلسل "ريفو"، المؤلف محمد ناير، كلمه على الموضوع وتحمس له، وظل المشروع لسنوات وكانا يتبادلان الحديث حتى خرج العمل للنور.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن "واتش ات"، ومخرج العمل، اختاروا باقي أبطال الملسل من خلال "كاستنج"، وكل شخصية كانت مناسبة للأدوار.

وأكد أن مسلسل "ريفو" الجيد فيه أنه جماعي ولا يوجد بطل واحد وكل دور فعال ومؤثر، مضيفًا: "كل واحد على طبيعته وكلنا لانمثل ولا يوجد ميلو دراما والورق مساعد جدًا وناير كاتب ورق باللغة التي نتكلم بها".

أبطال ريفو

"ريفو" بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبًا على منصة watch it.