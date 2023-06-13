"الأثريين العرب" يشيد بقرار الرئيس السيسى بإنشاء مقبرة الخالدين

تقدم محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي بالاتحاد العام للأثريين العرب، بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه بجانب رموز الدولة وعلمائها من خلال قرار مقبرة الخالدين.

مقبرة الخالدين

وأكد "الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الرئيس السيسي يحرص كل الحرص على حماية الرموز المصرية الوطنية سواء كانوا أحياء أو أموات، ولهذا قرار الرئيس بإنشاء مقبرة للخالدين خير دليل على هذه النظرية التي تتبناها الدولة المصرية حاليًا.

حماية رموز الدولة

وأضاف في حديثه، أن ما يحدث في مصر الآن مثال واقعي وحقيقي لمفهوم مصر الجديدة، وما يحدث في مصر من قرارات ينبع في الأساس من الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر.