فخرى الفقى: 25 مليون مواطن استفادوا من زيادة الحد الأدنى للأجور

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس ناقش أداء أكثر من 50 هيئة اقتصادية، كما تطرق إلى مناقشة الموازنة العامة، معبراً: "أهم ما لاحظته في المناقشات هو الإجماع على وجود ظروف اقتصادية صعبة عالمياً، وأن الموازنة العامة في مصر تحت ضغط".

الأدنى للأجور

وأكد الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن جميع دول العالم تعاني الآن، من ارتفاع كبير في معدلات التضخم وكذلك في أسعار السلع.

وأضاف أن الأغلبية في المجلس وافقت على الموازنة العامة للدولة وأداء 59 هيئة اقتصادية، وكان هناك تحفظات من بعض النواب.

الإعفاء الضريبي

واستطرد: "زيادة الأجور يستفيد منها حوالي 25 مليون مواطن، كما أن الموازنة تراعي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن المصري، وذلك يظهر في زيادة الأجور والمرتبات بـ 15 % والتبكير بها".

وتابع: "قررنا زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي".