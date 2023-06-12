الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 إثر حادثين منفصلين في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة إثر وقوع حادثين منفصلين بدائرة مركزي، كفر الدوار ومركز وأدى النطرون بمحافظة البحيرة.

في الحادثة الأولى، أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق “مصر - إسكندرية الصحراوي” بنطاق مركز وادي النطرون.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي في الكيلو 107 اتجاهات القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين “محمد عبد الغني السروي، 40 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بسيوني عبد القوي أبو شبل، 48 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج”.

ونقل المصابان إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وفي الحادثة الثانية، أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم، قبل قليل، بين سيارتين على طريق" القاهرة- إسكندرية "الزراعي أمام قرية بردلة بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة سعيد عيد حسين، 57 سنة، وحمدي محمد يوسف، 36 سنة، والشحات محمد أحمد، 52 سنة، جميعهم مقيمون بمركز كفر الدوار، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ادي النطرون اتجاه القاهرة الطريق الزراعي الطريق الصحراوي الفحوصات

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