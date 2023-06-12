الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسي: توقيع 10 مذكرات تفاهم خلال زيارة رئيس وزراء العراقي لمصر

زيارة رئيس وزراء
زيارة رئيس وزراء العراقي لمصر

أوضح الباحث السياسي مخلد حازم، أهمية زيارة المهندس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي لمصر، قائلًا: "تعتبر زيارة غير تقليدية يقوم بها رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لم تتجاوز الثلاثة أشهر". 

وأضاف “حازم” خلال مداخلة عبر “سكايب” بفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن رئيس مجلس الوزراء لديه رؤية وهدف دافع إلى الذهاب باتجاه القاهرة ليفتح معهم آفاق في مجالات عدة، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحمل في جعبته ثلاث ملفات؛ الملف الاقتصادي، الملف الأمني، ملفات الطاقة، وكذلك الملف السياسي. 

وأوضح أنه فيما يخص الملف الاقتصادي، فإن هناك لجنة عليا تم تشكيلها برئاسة وزير التجارة، وهو متواجد في القاهرة قبل رئيس مجلس الوزراء، وتم تهيئة الأجواء مع الجانب المصري، لتوقيع 10 مذكرات تفاهم قد توقع غدًا.

ولفت الباحث السياسي، إلى أن هذه الملفات في مجالات عديدة تتمثل في مجالات البنية التحتية والبنية الفوقية وكذلك مجال التنمية المستدامة، وملف الطاقة وآلية الربط مع مصر فيما يخص الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ملف النفط وكيفية إمداد خط النفط وأنبوب النفط من العراق إلى الأردن إلى مصر.

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