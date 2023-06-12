أبطال الجزء الثاني من "ريفو" في حلقة خاصة مع إسعاد يونس (صور)

كشفت منصة “WATCH IT” عن مجموعة صور خاصة من كواليس حلقة برنامج “صاحبة السعادة” للإعلامية إسعاد يونس، خلال استضافتها لأبطال عمل الجزء الثاني من مسلسل “ريفو” أحدث أعمال المنصة.

وتذاع حلقة صاحبة السعادة اليوم في الحادية عشر مساءًا على قناة DMC ومنصة “واتش ات” وذلك قبل يومين من عرض الجزء الثاني من ريفو.

وفي الجزء الثاني من “ريفو” وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل و والدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على امل ان تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة و تساعد مريم على معرفة حقيقتها و حقيقة ما تبقى من احداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لاعضاء الفرقة الاربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجات جديدة.