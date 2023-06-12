الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استبدال 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته

المسجد الحرام
المسجد الحرام

استبدلت إدارة شؤون المصاحف برئاسة شؤون الحرمين أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف؛ وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أنه وتزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من الحجاج تم تنفيذ عملية استبدال المصاحف من جميع المصليات داخل المسجد الحرام ومصليات الرواق السعودي، بمصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية).

كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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