الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل اتصالات النواب: تأسيس تنسيقية شباب الاحزاب أعاد تشكيل الحياة السياسية فى مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة بمصر أعيد تشكيلها يوم تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشارت محروس، إلى أن منظومة العمل السياسي تغيرت بوجود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين؛ نظرا لما أتاحته من فرص لإيجاد نقطة التقاء لعرض كافة الرؤى السياسية، وبالتالي يمكن القول أنها أحدثت تغييرا إيجابيا في مسار العمل السياسي في مصر وأضافت "وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب" دائمًا ما تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالشباب ومن هنا بدأت أول مشارف نجاح التنسيقية التي اعتمدت على الشباب الطموح الذي يؤمن بالتغيير إلي الأفضل، واستطاعت التنسيقية أن تثبت نجاحها في العمل السياسي بفضل شبابها الذين رسموا خارطة طريق لرؤية وطنية.

وأكدت أن التنسيقية حققت المعادلة السياسية الصعبة وهي نوعا ما فكرة مصغرة تشبه الحوار الوطني من حيث عرض عدة رؤي لتيارات سياسية مختلفة، فضلا عن أن نواب التنسيقية شكلوا ركيزة أساسية للعمل الوطني تحت قبة البرلمان المصري من خلال الأدوات الرقابية والتشريعية، وتابعت: "أتشرف كوني أمثل التنسيقية في مجلس النواب المصري"، وبالتأكيد كل هذا كان لم يكن إلا بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ألهمنا بالتنسيق لإنشاء هذا الكيان الداعم لمصلحة الوطن.

كان قد أعلن تأسيس التنسيقية في أبريل 2018، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الحياة السياسية، ودشنت التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية.

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