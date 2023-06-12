الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الصناعات الغذائية" تكرم حسين منصور أول رئيس لهيئة سلامة الغذاء بمصر

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

كرمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الأسبق علي هامش فعاليات مؤتمر الغرفة السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، اليوم الاثنين.

وقدم التكريم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة ورنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وذكر الجزايرلي، إنجازات الدكتور حسين منصور، واصفا إياها بمحارب ملف سلامة الغذاء منذ 2003، والذي لف مع الغرفة محافظات مصر دفاعا عن سلامة الغذاء.

وتوجه الدكتور حسين منصور، بالشكر لرئيس غرفة الصناعات الغذائية، مشيراً أنه كان هدفه الأول تغيير ثقافة سلامة الغذاء في مصر، لافتا إلى ملف سلامة الغذاء في مصر الآن أفضل بكثير عن ما كان عليه في خمس سنوات الماضية.

وافتتح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني بحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى"، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.

أحمد الوكيل إدارة الغرفة الاستثمار الاحتكارية الاحتكار

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