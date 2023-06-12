الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس غرفة الصناعات الغذائية يكرم وزير التموين

وزير التموين
وزير التموين

كرم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ضمن فعاليات مؤتمر الغرفة السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، اليوم.

وقال الجزايرلي، وجود الدكتور علي المصيلحي يعطى طمأنينة لمصانع الأغذية؛ لأنه يتفهم طبيعة عمل القطاع ومطالبه ودوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الجزايرلي، أن وزير التموين دائما مساند وفي ظهر الصناع في وقت الأزمات ويعمل دائما لصالح المواطن والصناعة بحيادية وبمنتهى الأمانة، لافتاً إلى جهوده في تطوير منظومة الشكاوي ولجنة الأزمات وربطها بالتموين وقيادة تتمتع بفكر وخبرة كبيرة حتى استطعنا العبور من الأزمات إلى بر الأمان.

وقدمت رنا جمالي نائب رئيس الغرفة، نبذة عن إسهامات الدكتور علي المصيلحي في خدمة الاقتصاد المصري من خلال مناصبه العديدة في تطوير البريد ومنظومة التجارة الداخلية، وخاصة منظومة الخبز وتوفير السلع الاستراتيجية، بجانب إنجازاته العديدة التي ساهمت في تطوير القطاع من حيث تقليل الفاقد، وتوفير الغذاء من خلال إنشاء المناطق اللوجيستية وميكنة مخازن الجملة ومراكز البيع التابعة للوزارة.

كما أشارت إلى جهود وزير التموين في مساندة رئيس غرفة الصناعات الغذائية، المهندس أشرف الجزايرلي خلال الفترة الماضية، وفي أزمة كورونا من أهمها مساندة توفير السكر الخام والخامات أخرى للمصانع، والتغلب علي التحديات التي واجهت العملية الإنتاجية وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين وقت كورونا.

اتحاد الصناعات استثمار استراتيجي اقتصاد المصري اقتصادية

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