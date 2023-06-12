“السرطان” يُداهم طالبة الثانوية العامة قبل أداء امتحانها الأول بالفيوم

سيطر الحزن على أهالي مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي تُدعى" ياسمين محمد"، قبل دخولها أول ايام امتحانات الثانوية العامة بساعات قليلة، بعد أن خاضت معركة شرسة مع مرض السرطان الذي أصابها قبل عام من الآن، لتلفظ أنفاسها الأخيرة صباح اليوم قبل الذهاب إلى الامتحانات.

وتوفيت الطالبة ياسمين محمد الطالبة بالثانوية العامة بمدرسة المشرك قبلي الثانوية للبنات إثر تعرضها لأزمة صحية فجرا اليوم نقلت علي إثرها للعناية المركزة، وتوفيت صباحا اليوم، وتم تشيع جنازة الفقيدة بمقابر أسرتها بعد صلاة الظهر بمقابر الأسرة بقرية المشرك قبلي.

وأفاد زملاء الطالبة ياسمين لـ"الدستور"، أنها كانت محبوبة بين زملائها ومتفوقة دراسيا، والتحقت بشعبة علمي علوم لرغبتها الالتحاق بكلية الطب.

وأضافوا أن الفقيدة، مرضت العام الماضي، وتعرضت للضعف الشديد وذهبت للعديد من الأطباء دون جدوي بعد أخذ الجرعات الكيماوية للسيطرة على مرض السرطان.

وشيعت المئات من أهالي القرية المشرك قبلي جنازة عروسة الجنه وسط حزن وبكاء وصدمة من أهلها وخاصة بعد عودة زملائها من تأدية امتحانات الثانوية العامة اليوم لمادة التربية الدينية والتربية القومية.