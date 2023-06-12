الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

“السرطان” يُداهم طالبة الثانوية العامة قبل أداء امتحانها الأول بالفيوم

الطالبة المتوفية
الطالبة المتوفية

سيطر الحزن على أهالي مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي تُدعى" ياسمين محمد"، قبل دخولها أول ايام امتحانات الثانوية العامة بساعات قليلة، بعد أن خاضت معركة شرسة مع مرض السرطان الذي أصابها قبل عام من الآن، لتلفظ أنفاسها الأخيرة صباح اليوم قبل الذهاب إلى الامتحانات.

وتوفيت الطالبة ياسمين محمد الطالبة بالثانوية العامة بمدرسة المشرك قبلي الثانوية للبنات إثر تعرضها لأزمة صحية فجرا اليوم نقلت علي إثرها للعناية المركزة، وتوفيت صباحا اليوم، وتم تشيع جنازة الفقيدة بمقابر أسرتها بعد صلاة الظهر بمقابر الأسرة بقرية المشرك قبلي.

وأفاد زملاء الطالبة ياسمين لـ"الدستور"، أنها كانت محبوبة بين زملائها ومتفوقة دراسيا، والتحقت بشعبة علمي علوم لرغبتها الالتحاق بكلية الطب.

وأضافوا أن الفقيدة، مرضت العام الماضي، وتعرضت للضعف الشديد وذهبت للعديد من الأطباء دون جدوي بعد أخذ الجرعات الكيماوية للسيطرة على مرض السرطان.

وشيعت المئات من أهالي القرية المشرك قبلي جنازة عروسة الجنه وسط حزن وبكاء وصدمة من أهلها وخاصة بعد عودة زملائها من تأدية امتحانات الثانوية العامة اليوم لمادة التربية الدينية والتربية القومية.

وفاة طالبة بالثانوية العامة الامتحانات الفيوم

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر

حماية الأسرة المصرية.. ماذا يجرى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

السيسى يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة

وزيرة التعاون ووزير التجارة العراقى يترأسان الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية العراقية

رفضت معاشرته.. الإعدام لحارس عقار قتل سيدة أجنبية بالغردقة

3 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق بشقة سكنية في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة