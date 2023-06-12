قبل بطولات العالم.. ياسر قمر يدعم منتخبات شباب الطائرة بالمركز الأولمبي بالمعادي

حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، على دعم منتخبي شباب مصر تحت 21 و 19 سنة، وذلك من خلال زيارته صباح اليوم الإثنين، لمران المنتخبين في المركز الأولمبي بالمعادي.

ويستعد المنتخب المصري للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في دولة البحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا.

كما يستعد المنتخب المصري للناشئين تحت 19 سنة للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في الأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس المقبل.

وقام المهندس ياسر قمر، بتقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبي المنتخبين، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة الحالية، وذلك لرفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية والبطولات التي يشاركون بها.

كما أكد رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الفترة المقبلة ستكون مزدحمة بالمشاركات الدولية بالنسبة للمنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية المختلفة.

وأشار “قمر” إلى أن دور مجلس إدارة الاتحاد المصري في توفير مناخ جيد للمنتخبات وإقامة العديد من المعسكرات لإعداد اللاعبين جيدًا للبطولات القادمة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة هو النهوض بكرة الطائرة المصرية، وخلق جيل من الشباب قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات وتحقيق النتائج المتميزة والمزيد من الألقاب والميداليات.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري للشباب يُشارك ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم والتي تضم منتخبات ”إيطاليا، البرازيل، المكسيك، مصر”.

بينما تواجد المنتخب القومي للناشئين تحت 19 سنة، ضمن المجموعة الأولى وتضم ”الأرجنتين، أمريكا، صربيا، كوستاريكا”.