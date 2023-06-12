خبير: تعميم "التحول الرقمى" على رأس أولويات الدولة المصرية

قال محمد عزام، خبير التحول الرقمي، إن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها التحول الرقمي الشامل، أي ليس تقديم الخدمات الحكومية عن بعد من خلال المنصات والتطبيقات، ولكن تضم الشمول المالي وتحديث منظومة التجارة والصناعة وتطوير النظم المعلوماتية والتشريعات التي تخدم منظومة التحول الرقمي، وتدريب الكوادر التي تعمل في هذا المجال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن منصة مصر الرقمية شهدت زيادة نسب الدخول إلى 15 الفًا يوميًا، كما أن عدد الخدمات التي تقدم عليها تزداد يوميًا، مؤكدًا أن مصر في تصنيف البنك الدولي واعدة جدًا في التحول الرقمي.

يتم الأخذ بالملاحظات والعمل على تحسين الخدمة

وأوضح أنه يتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يقدمها المواطنون وقطاع الأعمال على منصة مصر، والعمل على تحسين الخدمة، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الشباب في سن صغيرة وجعلهم يمتلكون أدوات القرن الـ 21، ويكونوا على أعلى مستوى من خلال منصات الواقع الافتراضي وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات.