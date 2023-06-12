الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التحقيق للمرة الثانية مع منير الوسيمي بـ"الموسيقيين".. الثلاثاء

منير الوسيمي
منير الوسيمي

أعلنت منذ قليل، نقابة المهن الموسيقية تحديد موعد جديد للتحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي بعد أن تغيب عن التحقيق في المرة الأولى وأناب عنه محاميه، على آثر عدد من الشكاوى قدمها أعضاء الجمعية العمومية تطالب بالتحقيق معه فيما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وكان أبرز من قدم الشكاوى، الفنان مصطفى كامل، والملحن حسن إش إش، والفنانين أشرف الشهداوي وحسين الشهداوي.

وأوضح محمد عبد الله، المتحدث الإعلامي للنقابة، أن النقابة ستحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا جديدا للتحقيق مع منير الوسيمي بسبب إساءته التي افتعلها فى حق النقيب مصطفى كامل وعدد من الموسيقيين.

الموسيقين تحيل الوسيمى للتحقيق

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد قررت إحالة الموسيقار منير الوسيمي للتحقيق، على خلفية عدد من الشكاوى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية بحق "الوسيمي".

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامى النقابة، إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع منير الوسيمي يوم الثلاثاء المقبل في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 وحتى 2010، والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين.

نقابة المهن الموسيقية الموسيقار منير الوسيمي الجهاز المركزى للمحاسبات الشكاوى مصطفى كامل

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