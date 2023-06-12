تقارير: "مودريتش" رفض عرض الأهلى السعودى وقرر البقاء فى مدريد

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، قرر البقاء مع الفريق الموسم المقبل.

وكان مودريتش تلقى عروضًا سعودية قوية لضمه هذا الصيف، حيث يسعى الهلال وأهلي جدة لضم اللاعب.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مودريتش رفض عرضًا من نادي الأهلي السعودي بقيمة 80 مليون يورو في الموسم.

وأضافت التقارير أن مودريتش واضح بشأن مستقبله، ويريد الاستمرار في ريال مدريد لعام آخر.

ويلعب لوكا مودريتش ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه لفريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعله حرًا للتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة النادي الملكي؛ ورغم ارتباط اسمه بالانتقال للدوري السعودي إلا أن مودريتش أكد على رغبته في الاعتزال ضمن صفوف الفريق الملكي.

وشارك لوكا مودريتش في 52 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق، من أصل 488 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته مع ريال مدريد وسجل 37 هدفًا وصنع 77.