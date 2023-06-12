الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: "مودريتش" رفض عرض الأهلى السعودى وقرر البقاء فى مدريد

مودريتش
مودريتش

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، قرر البقاء مع الفريق الموسم المقبل.

وكان مودريتش تلقى عروضًا سعودية قوية لضمه هذا الصيف، حيث يسعى الهلال وأهلي جدة لضم اللاعب.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مودريتش رفض عرضًا من نادي الأهلي السعودي بقيمة 80 مليون يورو في الموسم.

وأضافت التقارير أن مودريتش واضح بشأن مستقبله، ويريد الاستمرار في ريال مدريد لعام آخر.

ويلعب لوكا مودريتش ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه لفريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعله حرًا للتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة النادي الملكي؛ ورغم ارتباط اسمه بالانتقال للدوري السعودي إلا أن مودريتش أكد على رغبته في الاعتزال ضمن صفوف الفريق الملكي.

وشارك لوكا مودريتش في 52 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق، من أصل 488 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته مع ريال مدريد وسجل 37 هدفًا وصنع 77.

لوكا مودريتش مودريتش ريال مدريد عروض سعودية الهلال

الأكثر قراءة

بعد التجربة السورية.. اللاجئون السودانيون إضافة للاقتصاد المصري أم عبء جديد؟

المستشارة هايدى الفضالى: إلغاء حبس الأب فى «تبديد المنقولات».. وإتاحة مبيت الطفل معه مرتين شهريًا

المستشار رواد حما: معاقبة الزوج الممتنع عن إخطار زوجته بزواجه من أخرى (حوار)

تنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الشرقية السعودية لربط أنشطة ريادة الأعمال

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

منة الله عن مكالمة قرينة الرئيس: شعرت بأننى أتحدث مع والدتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة