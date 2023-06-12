قناة الناس| أمين الفتوى: الاستغفار يجب أن يكون عامًا ويشمل جميع الذنوب (فيديو)

أجاب الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة “لما أستغفر لازم أحدد الذنب ولا الاستغفار بيشمل جميع الذنوب؟”.

وقال أمين الفتوى، اليوم الإثنين، خلال حلقة جديدة من برنامج “فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة “الناس”، أنه يجب على المرء أن ينسى الذنب ومكانه والأشخاص المشاركين فيه، مؤكدًا أن الإستغفار يجب أن يكون عامًا، لأن الإستغفار لا يكون من الذنب فقط، بل قد يكون من التقصير في العبادة

وأوضح أمين الفتوى، أنه إذا احتفظ الإنسان بذكريات هذا الذنب قد يعود إليه الإنسان مرة أخرى، بل يجب عليه أن يعتبر هذا الذنب صفحة يجب أن يطويها وينساها ويشغل نفسه بذكر الله تعالى ويجدد حياته بذكر الله وطاعته ونسيان هذه المعصية تمامًا حتى إذا لم ينشغل بها القلب لن يعود إليها الإنسان مرة أخرى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.