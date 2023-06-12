كيف يخطط الزمالك لإغلاق ملف مستحقات بنجامين إتشمبونج؟

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك جاهدًا لسداد مستحقات، بنجامين أتشمبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، وغلق ملف مستحقات والتي تقدر بـ180 ألف دولار قيمة القسطين المتبقين من مستحقاته، بعد التسوية التي تمت معه في الفترة الماضية، تجنبًا للتعرض لوقف القيد.

وتعطل مسئولو الزمالك عن تسديد مستحقات، بنجامين اتشمبونج، المالية له بسبب الحجز علي أرصدة النادي لصالح ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الأسبق.

وعلم« الدستور» إن الثنائي أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، وعبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تواصلوا مع وكيل بنجامين اتشمبونج، خلال الساعات الماضية من أجل حل الأزمة وغلق الملف بشكل نهائي.

كما علم أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة مالية كبيرة بعد فتح مسئولو القلعة البيضاء، حساب في البريد المصري لاستقبال الأموال الخاصة بباقي مستحقات مصطفى فتحي من التعاون السعودي، والتي تقدر بمبلغ 400 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويًا، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.

كما ينتظر نادي الزمالك إنعاش خزينته خلال الأيام المقبلة، بـ400 ألف دولار قيمة مشاركة التونسي سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مع منتخب بلاده في كأس العالم، و700 ألف دولار قيمة مشاركة الفارس الأبيض في دوري الأبطال، فيما يعادل 5 ملايين جنيه مصري.

ويحصل نادي الزمالك على مكافأة مالية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد احتلال القلعة البيضاء المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.