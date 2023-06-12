بحضور 15 سفيرًا.. جامعة أسيوط تطلق نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي (صور)

انطلق نموذج محاكاة الاتحاد الأوربي في نسخته التاسعة 2023، اليوم الاثنين، والذي تنظمه كلية التجارة بجامعة أسيوط، تحت رعاية والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بهدف منح طلاب الجامعة الخبرات التي تؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل، وجعلهم عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية.

شهد فعاليات نموذج المحاكاة اللواء عصام سعد الدين محافظ أسيوط، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إلي جانب نحو (15) سفيراً من الدول الأعضاء بالاتحاد، والدكتور أيمن السعدي مدير المكتب الفني للمركز القومي لبحوث المياه، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس, بالإضافة إلي مشاركة نحو ( 200 ) طالباً من المرحلة الجامعية الأولي بمختلف كليات الجامعة وطلاب الدراسات العليا من الممثلين للنموذج.

ويجري تنظيم نماذج المحاكاة بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نادي الحبشي المنسق العام للزيارة ومسئول التواصل مع الاتحاد الأوربي، والدكتور حسن شحتة أنور المشرف الأكاديمي للنموذج.

في مستهل كلمته، رحّب د.أحمد المنشاوي بضيوف الجامعة المبعوثين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مشيداً بمشاركتهم الداعمة لأبناء الجامعة في هذا العمل الاستثنائي والمتميز في نسخته التاسعة, لافتاً إلي دور دول الاتحاد الأوروبي في الاهتمام بمختلف القضايا الإنسانية المثارة علي مستوي العالم, وهو الهدف ذاته الذي تنطلق منه استراتيجية جامعة أسيوط في خدمة قطاع صعيد مصر في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية المستدامة والشاملة، كما أوصي طلاب الجامعة بضرورة الاستمرار في مواصلة الاطلاع والاستفادة أكاديمياً ومهارياً من هذه التجارب الواقعية في صقل شخصياتهم، فضلاً عن تفاعلهم مع المجتمع المحيط علي نحو يؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد العدوي شرحاً مفصلاً حول انجازات جامعة أسيوط، والتحديات التي تواجهها، موضحاً أن عدد الطلاب بلغ نحو 90827 المنتسبين من مصر والوافدين من الوطن العربي والدول الأفريقية الشقيقة والاجنبية, موضحاً أن جامعة أسيوط تحظي بإمكانيات وبنية تحتية متميزة, فضلاً عن أنها تضم أكبر مدينة طبية تقدم أفضل خدمة صحية وعلاجية في الصعيد بأكمله بمعدل 2200 مريض يومياً، وما يجاوز 2 مليون مريض سنوياً، مستكملاً أن نموذج اليوم يعد من ضمن 10 نماذج محاكاة لمختلف المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

بينما اشارت الدكتور تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، إلى إمكانيات الجامعة العلمية والبرامج الدراسية الجديدة المتخصصة التى تم تطبيقها بالفعل نتيجة لحاجة سوق العمل، وكذلك استعرضت جهود الجامعة فى ترسيخ أهمية الانشطة الدراسية والبحثية.

من جانبه، أشار د.جمال بدر إلى اهتمام جامعة أسيوط بالبحث العلمي، وما نتج عنه من زيادة فى معدلات النشر الدولى بنسبة 25 % سنويا؛ وذلك نتيجة للتعاون المثمر بين الجامعة والجامعات الاجنبية، لذلك تحرص الجامعة على توسيع أطر التعاون بينها وبين المؤسسات والمنظمات الدولية.

في السياق، أشار الدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة إلي سعي جامعة أسيوط الي سد الفجوة بين إحتياجات سوق العمل وبين قدرات الخريجين وخاصة التعليم الفني وخريجي الجامعات التكنولوجية, وذلك بإيجاد مستوى تعليمي ملائم يتوافق مع المعايير الدولية من حيث؛ البرامج والمناهج والجودة المطابقة لمواصفات الدول الصناعية الكبري منها دول الإتحاد الأوروبي، لذلك تسعي الجامعة لإنشاء أكاديمية داخل الجامعة تقدم برامج تدريبية متكاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية.

وعلى هامش الافتتاح قدم بعض الباحثين تجاربهم أثناء فترات دراستهم بالمنح الدراسية فى دول الاتحاد الأوروبى والخبرات التى تم اكتسابها ومدى استفادتهم منها.