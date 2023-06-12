الأمن العام بواصل جهوده لضبط محرزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن حملاته المكبرة لضبط العناصر الإجرامية من محرزي الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص والمواد المخدرة ، في إطار الجهود الأمنية لضبط كل ما من شأنه الاخلال بالقانون.

وكشفت الأجهزة الأمنية جهودها على مدار اليوم من حملاتها المكبرة وقد حققت تلك الحملات نتائج إيجابية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

نجحت الجهود الأمنية بدمياط في ضبط "3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة) تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" متخذين من مسكن أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – بندقية آلية – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى).

كما نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في ضبط (12) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (9 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

ونجحت أجهزة الأمن بالمنيا في ضبط 14 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 مسدس – 7 بنادق خرطوش – 2 فرد رصاص محلى – فرد خرطوش محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") أحدهم القائم على إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

فيما تمكنت أجهزة الأمن بأسيوط من ضبط 35 قطعة سلاح نارى شملت (11 بندقية آلية – ١بندقية خرطوش – طبنجة - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").