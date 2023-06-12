الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"عصور ما قبل التاريخ".. محاضرة لقصور الثقافة ضمن أنشطتها بالإسكان البديل بأهالينا

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مركز شباب أهالينا، محاضرة بعنوان "الحضارة المصرية في عصور ما قبل التاريخ" ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

تحدث في المحاضرة التي قدمت لمجموعة من الأطفال، الباحث محمد عبدالمنعم مقدمًا موجزا عن تاريخ الأرض وكيف تكون العالم الحالي، موضحًا استخدام الحفريات في توضيح تلك المعلومات وربطها ببداية تحرك الإنسان المصري إلي نشأة وتطور الحضارة بمجرد انحسار الماء وظهور اليابسة، وقدم الباحث بأسلوب مبسط نبذة عن العصور الحجرية ومناقشة فكر الإنسان في تلك العصور، وكيف وصل إلى الزراعة ثم استخدام النار، وصنع أدواته واستخدامها وصولًا إلى الاستقرار والزراعة في عهد الملك مينا.

كما تناول عصر ما قبل الأسرات موضحًا أنه الفترة ما بين بدايات الاستيطان البشري في مصر وحتى بداية عهد الأسر حوالي عام 3100 قبل الميلاد مع حلول عهد مينا وتوحيده البلاد المصرية، مشيرا إلى أنه منذ حوالي 6 آلاف عام مضت بدأ النيل يفيض سنويًا على الأراضي المحيطة به وعلى طول ضفتيه تاركًا وراءه أرضًا خصبة وتربة غنية، وأصبحت المنطقة القريبة من مجال الفيضان جاذبة للسكان كمصدر للماء والطعام، ووجدت آثار تدل على استقرار بعض السكان في هذا الوقت في مناطق صحراوية بمصر العليا، ووجد عدد من الأواني الفخارية في بعض المقابر في صعيد مصر من عام 4000 قبل الميلاد تعود لعصر ما قبل الأسرات.

الفعاليات نظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي للمناطق الآمنة بديل العشوائيات، وجاءت ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى.

جاء ذلك ضمن فعاليات قصور الثقافة؛ لنشر المعرفة ورفع الوعي وبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

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