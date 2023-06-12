استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات توعية لترشيد استخدام مياه الشرب في القاهرة

كثف قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلاً فى إدارات (التوعية واستطلاع الرأى والمشاركة المجتمعية) حملاته التوعوية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي الحملات التي شملت جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة، في إطار خطة الشركة لرفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك حيث تم تنفيذ عدد من حملات التوعية وندوات التثقيف لأصحاب محال الجزارة والمارة بالأسواق، ضمن برنامج توعوي مكثف لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه وترشيد استهلاكها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وتعزيز المسؤولية تجاه كل نقطة مياه.

وقد تضمنت الحملات قوافل طبية بمراكز طب الأسرة، بالإضافة لعقد لقاءات توعوية بالكنائس ونشر إرشادات للطرق السليمة والآمنة لجمع مخلفات الأضاحى والتخلص منها وإلقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها فى بالوعات الصرف الصحى، لتنبيه المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة التعامل بشكل صحيح مع مخلفات الأضاحى.

كما شملت أنشطة وخطط التوعية استهداف المكتبات العامة للتركيز على النشء الصغير، وغرس المفاهيم الصحيحة والإيجابية في ثقافتهم، والتوعية بالحفاظ على المياه.

وبالتوازي عُقدت لقاءات وندوات بالجمعيات الأهلية بجميع الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ضرورة تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي.

وقال الشيمي إنه قد تم إعلان حالة الطوارئ بالخط الساخن 125 على مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين وشكواهم المختلفة، وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أي أعطال بالمحطات أو اعمال طارئة أو أزمات قد تحدث.

وتأتي الحملات تنفيذاً لتوجهات الدولة فى سبيل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وبناء على تكليفات المهندس مصطفى أحمد الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة.

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