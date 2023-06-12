الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"علاج الإدمان": نتلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المخدرات

علاج الإدمان
علاج الإدمان

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن الحالة العملية للمرضى المتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن خلال أول 5 أشهر فى 2023.

أكد الصندوق أن البيانات 32.05.% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي وأن 67.94% من المتصلين لا يعملون وأن التعاطي كان من أحد أهم الأسباب عدم القدرة على العمل بسبب تدهور الصحة، لافتا إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023" يستمر في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.

ويبلغ عدد المراكز 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضًا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

الخط الساخن

يمثل الخط الساخن أحد أهم الآليات الفاعلة فى التعامل مع مشكلة الإدمان والتعاطى، وذلك من خلال وفاءه بمتطلبات المواجهة العاجلة سواء تمثلت فى شكل معلومة عن المخدرات وتعاطيها أو تقديم مشورة تستدعيها ملابسات حدوث أزمة فردية أو أسرية متصلة بالإدمان، أو توجيه لأماكن الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية المتخصصة فى الإدمان التابعة للخط الساخن، ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

ويقصد بالخدمات العلاجية مجموعة الإجراءات التى تتخذ لوقف التدهور العضوى والنفسى الناتج عن التعاطى، ويقدم العلاج بالخط الساخن من خلال فريق من الأطباء المتخصصين فى علاج الإدمان والذين يقومون بالكشف على الحالات وعمل تقييم إكلينيكى لها، كذلك عمل جلسات تحفيزية ثم يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائى النفسى للمتابعة بوضع الخطة العلاجية للمريض ومتابعته فى فترة ما بعد العلاج.

الإدمان والتعاطي الخدمات العلاجية الخط الساخن الخطة العلاجية الخدمات الطبية القطاع الخاص والحكومي الطبيب المعالج

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