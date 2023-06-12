الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشهادة 12 عن ثورة 30 يونيو..

"الباز" يحاور يونس مخيون فى "الشاهد" على إكسترا نيوز

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز مع الدكتور يونس مخيون

يحل الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، ضيفًا الليلة على برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو وقرارات وأحداث عصر جماعة الإخوان الإرهابية.

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ويسرد "مخيون" خلال اللقاء، شهادته عن ثورة 30 يونيو، وكواليس وتفاصيل الأحداث خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ويتحدث القيادي السلفي، في شهادته ببرنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، عن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتفاصيل استقالة مستشاريه، وحملة التشويه التي انتهجتها الجماعة الإرهابية ضد حزب النور. 

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برنامج "الشاهد" للإعلامي محمد الباز، يعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

يونس مخيون حزب النور

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