إحالة مسجل خطر لحيازته أسلحة وذخيرة فى جنوب القاهرة للجنايات

أحالت نيابة حلوان بجنوب القاهرة، اليوم الإثنين، مسجلا خطرا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص بقصد التشاجر مع أحد أقاربه.

كان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد عبدالله قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث حلوان، بالقبض على مسجل خطر لحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في حلوان بغرض التشاجر بدائرة القسم.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة حلوان قيام مسجل خطر بحيازة أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد أقاربه بدائرة القسم.

وتم إصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبطه في إحداها وبحوزته بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش، بمواجهته اعترف بحيازته أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.