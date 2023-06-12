محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لعدد من الشكاوى بمختلف القطاعات

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عددا من شكاوى المواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية، خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة بالفيوم، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث عدد من الحالات الأولى بالرعاية، لتوفير بعض المساعدات المالية العاجلة لهم، نظراً لظروفهم الإجتماعية الملحة لتعينهم علي مطالب الحياة, بالإضافة لتوفير معاش وتكافل وكرامة لعدد من السيدات المعيلات المستحقات.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، معاون المحافظ، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لمتابعة الحالة الصحية لإحدى السيدات المريضات، وعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لها بشكل فورى، واستكمال إجراءات علاجها علي نفقة الدولة.

وفي قطاع التموين وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ببحث إنهاء إجراءات صرف التموين لمواطن من الأولي بالرعاية، بالإضافة لبحث مطلب أحد المواطنين بدراسة إنهاء إجراءات ترخيص مخبز للعيش المدعم.

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، والمواطنات بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق على أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك لهم، على أطراف مدينة الفيوم.

وبشأن الشباب والفتيات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب التنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لدعم الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.