الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إحباط تهريب كمية من الأدوية البشرية بمطار برج العرب (صور)

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أثينا علي رحلة طيران شركة ايجين اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في الراكب  س.م.م أجنبي الجنسية من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وإسلام رجب مأموري الفحص تلاحظ وجود كثافات مختلفة.

بالعرض على محمد الشربيني مدير إدارة الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً من كريم عصام و محمد عبد السلام ومجدي عباس مكافحة التهرب الجمركي وجهاد جلال بالأمن الجمركى تحت إشراف محمد حلمي رئيس الوردية وأيمن فوزي مدير التعريفة  فتبين وجود عدد ١١٦ شريط سايتوتك و ٦٦ قلم انسولين.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ ١٩٠ ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣.

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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