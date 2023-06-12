الأحد.. رانيا يحيى ضيفة منتدى ثقافة وإبداع

يستضيف مركز الإبداع فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بحضور د.رانيا يحيى الحاصلة على جائزة الدولة للتفوق فى الفنون ويدير الحوار الصحفى طارق الطاهر المشرف على المنتدى، وتقام الندوة فى الثامنة من مساء الأحد 18 يونيو الجاري.

وتستعرض رانيا يحي المراحل الأساسية فى حياتها الأكاديمية والفنية التى أهلتها للحصول على جائزة الدولة للتفوق، فضلاً عن العديد من الجوائز الأخرى.

تشغل د. رانيا يحيى حاليا منصب أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، وهى عضو المجلس القومى للمرأة بقرار جمهورى، ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة، وحاصلة على زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة منذ 1995 وحتى الآن.

د.رانيا يحيى حاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات، آخرها نيلها جائزة الدولة للتفوق فى الفنون 2023، كما مُنحت لقب الأم المثالية من دار الأوبرا المصرية لعام 2023.

وخلال مسيرتها توجت بالعديد من شهادات التقدير من أكاديمية الفنون، المجلس الأعلى للثقافة، الجامعة الأمريكية، جمعية كتاب ونقاد السينما، اتحاد كتاب مصر، المركز القومى للموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، ولها العديد من المؤلفات منها غذاء الروح، موسيقى أفلام يوسف شاهين، سحر الموسيقى فى أفلام صلاح أبو سيف، نغمات على شاطئ الواقعية، وغيرها من المؤلفات.