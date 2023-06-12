الأربعاء.. "يوم مر ويوم حلو" بسينما الهناجر ومركز الحرية للإبداع

ضمن فعاليات النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية الذي يشرف عليه المخرج أشرف فايق، وبمناسبة عيد ميلاد الفنانة سيمون؛ يعرض فيلم "يوم مر ويوم حلو"، فى السابعة مساء الأربعاء المقبل بسينما الهناجر، ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يدير الندوة بسينما الهناجر الناقد الفنى جمال عبد الناصر، بحضور مخرج الفيلم خيرى بشارة والفنانة سيمون، والفنان محمد منير، كما يدير ندوة ما بعد الفيلم في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الناقد محمد كمال مبارك.

في سياق آخر، أعلنت الأوبرا المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32 والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر إلي 1 نوفمبر المقبل ويديره المايسترو هانى فرحات ، حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم اربعة محاور تأتى تحت عنوان " الموسيقى العربية تنوع وثراء " وتهدف إلى التباحث حول التنوع والثراء الذي يميز الموسيقى العربية وتبرز قدرة هذا اللون الابداعى على استيعاب العناصر والتقنيات الفنية الجديدة والوافدة وتناولها والاستفادة منها مع الحفاظ على طابعه وخصوصيته.

كما أعلنت الأوبرا أن اللجنة العلمية للمؤتمر تتلقى الأوراق البحثية التي تعالج إشكالية ومحاور المؤتمر وفق ضوابط محددة هى: