الأربعاء.. "يوم مر ويوم حلو" بسينما الهناجر ومركز الحرية للإبداع
ضمن فعاليات النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية الذي يشرف عليه المخرج أشرف فايق، وبمناسبة عيد ميلاد الفنانة سيمون؛ يعرض فيلم "يوم مر ويوم حلو"، فى السابعة مساء الأربعاء المقبل بسينما الهناجر، ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
ومن المقرر أن يدير الندوة بسينما الهناجر الناقد الفنى جمال عبد الناصر، بحضور مخرج الفيلم خيرى بشارة والفنانة سيمون، والفنان محمد منير، كما يدير ندوة ما بعد الفيلم في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الناقد محمد كمال مبارك.
في سياق آخر، أعلنت الأوبرا المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32 والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر إلي 1 نوفمبر المقبل ويديره المايسترو هانى فرحات ، حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم اربعة محاور تأتى تحت عنوان " الموسيقى العربية تنوع وثراء " وتهدف إلى التباحث حول التنوع والثراء الذي يميز الموسيقى العربية وتبرز قدرة هذا اللون الابداعى على استيعاب العناصر والتقنيات الفنية الجديدة والوافدة وتناولها والاستفادة منها مع الحفاظ على طابعه وخصوصيته.
كما أعلنت الأوبرا أن اللجنة العلمية للمؤتمر تتلقى الأوراق البحثية التي تعالج إشكالية ومحاور المؤتمر وفق ضوابط محددة هى:
- أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الانترنت.
- ان لا يزيد البحث عن 15 صفحة مقاس A4 مكتوبة على برنامج Microsoft office Word ونوع الخط Simplified Arabic مقاس 14.
- أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقى للنماذج التي استعان بها الباحث ويراعى فيه التدقيق اللغوي ان يختتم البحث بملخص باللغتين العربية والإنجليزية يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة (بنفس مواصفات البحث) ويرفق يه نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد عن 5 أسطر ويتضمن الاسم الرباعي - الجنسية - اللقب العلمي - الوظيفة الحالية - أبرز الإنجازات الأكاديمية أو الفنية - رقم الهاتف مصحوبا بكود البلد - الفاكس - البريد الإلكتروني المستخدم.
- أن يتضمن العرض التقديمي للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد عن 10 دقائق للعرض، ويرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان في موعد غايته الأول من سبتمبر 2023 حتى يمكن عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر وسوف تقوم دار الأوبرا المصرية بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على مشاركة أبحاثهم بالمؤتمر على ان يكون الاشتراك في المؤتمر حضوريا أو افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.