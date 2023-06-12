الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انفراجة فى الزمالك.. 50 مليون جنيه تنعش خزينة النادى

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تشهد الساعات المقبلة، انفراجة مالية كبيرة داخل نادي الزمالك، لحل كل الأزمات التي يعاني منها النادي، وعلى رأسها دفع غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، لصالح نادي سبورتنج لشبونة، لتفادي الوقوع في أزمة وقف القيد.

كما يسعى مسئولو القلعة البيضاء، لسداد مرتبات، الفرق الرياضية والعاملين والموظفين داخل القلعة البيضاء، ومن المقرر أن يتم فتح حساب في البريد المصري، من أجل تلاشي أزمة الحجز على أرصدة النادي لصالح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وعلم «الدستور» أن نادي الزمالك في انتظار انتعاش خزينته بمبلغ 400 ألف دولار باقي مستحقات مصطفى فتحي من التعاون السعودي، بالإضافة إلى فوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويًا، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.

وينتظر نادى الزمالك وصول مستحقاته من التعاون بعد تلقيه خطابًا رسميًا من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، يقضى بإلزام النادي السعودي بدفع المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، لصالح الفارس الأبيض.

كما ينتظر نادي الزمالك إنعاش خزينته بـ400 ألف دولار قيمة مشاركة التونسي سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مع منتخب بلاده في كأس العالم، و700 ألف دولار قيمة مشاركة الفارس الأبيض في دوري الأبطال.

ويحصل نادي الزمالك على مكافأة مالية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد احتلال القلعة البيضاء على المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

أزمة وقف القيد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التعاون السعودي التونسي سيف الجزيري دفع غرامة داخل نادي الزمالك فض المنازعات

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

فايننشال تايمز: محاكمة ترامب تضع الولايات المتحدة فى مأزق وأزمة وجودية

منصة WATCH IT تعلن رسميًا عن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو"

التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" تعكس تحولًا غير مسبوق للريف الـمصرى

قطاع الأعمال في 9 سنوات.. عودة القلاع الصناعية لعهد الإنجازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات