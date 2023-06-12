انفراجة فى الزمالك.. 50 مليون جنيه تنعش خزينة النادى

تشهد الساعات المقبلة، انفراجة مالية كبيرة داخل نادي الزمالك، لحل كل الأزمات التي يعاني منها النادي، وعلى رأسها دفع غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، لصالح نادي سبورتنج لشبونة، لتفادي الوقوع في أزمة وقف القيد.

كما يسعى مسئولو القلعة البيضاء، لسداد مرتبات، الفرق الرياضية والعاملين والموظفين داخل القلعة البيضاء، ومن المقرر أن يتم فتح حساب في البريد المصري، من أجل تلاشي أزمة الحجز على أرصدة النادي لصالح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وعلم «الدستور» أن نادي الزمالك في انتظار انتعاش خزينته بمبلغ 400 ألف دولار باقي مستحقات مصطفى فتحي من التعاون السعودي، بالإضافة إلى فوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويًا، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.

وينتظر نادى الزمالك وصول مستحقاته من التعاون بعد تلقيه خطابًا رسميًا من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، يقضى بإلزام النادي السعودي بدفع المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، لصالح الفارس الأبيض.

كما ينتظر نادي الزمالك إنعاش خزينته بـ400 ألف دولار قيمة مشاركة التونسي سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مع منتخب بلاده في كأس العالم، و700 ألف دولار قيمة مشاركة الفارس الأبيض في دوري الأبطال.

ويحصل نادي الزمالك على مكافأة مالية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد احتلال القلعة البيضاء على المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.