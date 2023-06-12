الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يستعرض خطة مواجهة تفتت الملكية الزراعية وبحث أنشطة مبادرة "AWARe"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية وستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع مزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث ، مع توفير خدمات ما بعد البيع لقطع غيار شبكات الرى الحديث.

كما أكد وزير الموارد المائية والري خلال اجتماعه مع نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر ، على ضرورة توفير الدعم الفنى والصيانة السريعة لمكونات الشبكات بالشكل الذى يشجع المزارعين على التحول للرى الحديث والحفاظ على الشبكات التي سيتم تنفيذها.

كما أكد الدكتور هانى سويلم، بحضور المهندس وليد حسن كبير مسئولى الموارد الطبيعية بالفاو، على ضرورة إختيار مواقع تنفيذ الرى الحديث طبقاً لحالة المنظومة المائية مع إعطاء الأولوية لبعض المواقع مثل واحة سيوة والوادى الجديد.

خطة لجامعة توتورى اليابانية  والقومى للمياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية 

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري 

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الأعمال الإستشارية المصاحبة للمشروع من خلال الدراسة المشتركة بين المركز القومى لبحوث للمياه وجامعة توتورى اليابانية لوضع أفضل الأساليب للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية في مصر.

كما تم أيضا التأكيد على أهمية التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً والمساهمة في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية.

تنفيذ الأنشطة التدريبية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف

 

إجتماع وزير الرى 

كما عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بالعاصمة الإدارية ، وذلك لمتابعة الأنشطة التدريبية المقرر تنفيذها تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، وذلك بحضور كل من الدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى ، و المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية، خاصة مع رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الإمكاو".

التحول للري الحديث الحقول الارشادية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الري الحديث المركز القومي الملكيه الزراعية المنظومة المائية الموارد المائية والري الموارد الطبيعية الوادى الجدي هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

ضبط 42 قضية متنوعة و2057 مخالفة مرورية عبر المنافذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات