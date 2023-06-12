وزير الري يستعرض خطة مواجهة تفتت الملكية الزراعية وبحث أنشطة مبادرة "AWARe"

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية وستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع مزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث ، مع توفير خدمات ما بعد البيع لقطع غيار شبكات الرى الحديث.

كما أكد وزير الموارد المائية والري خلال اجتماعه مع نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر ، على ضرورة توفير الدعم الفنى والصيانة السريعة لمكونات الشبكات بالشكل الذى يشجع المزارعين على التحول للرى الحديث والحفاظ على الشبكات التي سيتم تنفيذها.

كما أكد الدكتور هانى سويلم، بحضور المهندس وليد حسن كبير مسئولى الموارد الطبيعية بالفاو، على ضرورة إختيار مواقع تنفيذ الرى الحديث طبقاً لحالة المنظومة المائية مع إعطاء الأولوية لبعض المواقع مثل واحة سيوة والوادى الجديد.

خطة لجامعة توتورى اليابانية والقومى للمياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الأعمال الإستشارية المصاحبة للمشروع من خلال الدراسة المشتركة بين المركز القومى لبحوث للمياه وجامعة توتورى اليابانية لوضع أفضل الأساليب للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية في مصر.

كما تم أيضا التأكيد على أهمية التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً والمساهمة في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية.

تنفيذ الأنشطة التدريبية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف

إجتماع وزير الرى

كما عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بالعاصمة الإدارية ، وذلك لمتابعة الأنشطة التدريبية المقرر تنفيذها تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، وذلك بحضور كل من الدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى ، و المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية، خاصة مع رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الإمكاو".