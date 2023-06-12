الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: التوسع في الحقول الإرشادية لتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، والمهندس وليد حسن كبير مسئولى الموارد الطبيعية بالفاو، والمهندسة نجلاء البندارى منسق المشروع وخبيرة الرى، لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه فى الزراعة"، والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الفاو بتمويل من الحكومة اليابانية.

وصرح الدكتور هانى سويلم، بأن الوزارة تبذل مجهودات متميزة لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الانتاجية المحصولية في ظل الترابط الهام بين الماء والغذاء، موضحاً أن مشروعات التوسع في نظم الرى الحديث تحقق هذا الهدف من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية والتي تنعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين.

التحول للرى الحديث فى  الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر

وأضاف وزير الرى، أن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" يتكامل مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى  الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين

إضافة إلى ذلك شدد الدكتور هاني سويلم، على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث بالشكل الذى يضمن استدامة مشروعات الرى الحديث ، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب .

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