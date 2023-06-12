التنمية الصناعية: لجنة أكواد لرصد المنتجات الجديدة الموجودة في الأسواق

قال رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، إن الهيئة في إطار تسهيل مناخ الأعمال على المستثمرين قامت باستحداث لجنة للأكواد تقوم برصد والتعرف على المنتجات الجديدة الموجودة في الأسواق سواء في المجال الغذائي أو الدوائي أو أي منتج جديد، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بعد دراسة المنتجات فنيا ومستلزماتها والتأكد من علاقتها بالأكواد العالمية تقوم بتسجيلها.

وأشار خلال المؤتمر السنوي الثاني الذي عقدته غرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي" إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لتسهيل مناخ الأعمال على المستثمر منوها بأن نحو 18 جهة في مصر تتداخل في الصناعات المختلفة.

وأوضح أن نحو 6 جهات هي الجهات المسؤولة عن أغلب الصناعات، منوها إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بينهم وتحديد دور كل جهة لتسهيل عمليات التنفيذ،لافتا إلى أن القرارات التي كانت تأخذ نحو 3 الى 6 شهور أصبحت الآن تؤخذ خلال أسابيع.

وأكد ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين والقرارات التى صدرت منذ سنين كثيرة والتى تعطي لجهات كثيرة حق التدخل والذى قد يكون تدخلا سلبيا يعرقل مناخ الاستثمار.

وأشار عبد الكريم إلى أنه منذ إنشاء الهيئة تم اصدار نحو734 قرار على مدى زمني غير متكاملين الأمر الذى دفعنا حاليا للعمل على نقنينها بما يتلاءم مع تسهيل مناخ الاستثمار.

وأكد ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين والقرارات التى صدرت منذ سنين كثيرة والتى تعطي لجهات كثيرة حق التدخل والذى قد يكون تدخلا سلبيا يعرقل مناخ الاستثمار.

وأشار عبد الكريم إلى أنه منذ إنشاء الهيئة تم اصدار نحو734 قرار على مدى زمني غير متكاملين الأمر الذى دفعنا حاليا للعمل على نقنينها بما يتلاءم مع تسهيل مناخ الاستثمار.