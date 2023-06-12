رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2023

قام الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في كليات التربية والخدمة الاجتماعية والعلوم ودار العلوم، بحضور كل من الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور صالح العوني، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عجيلة، القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم، ووكلاء تلك الكليات وذلك اليوم الإثنين.

وصرح حتاتة بأنه تم الاطمئنان على سير العملية الامتحانية في سهولة ويسر والتأكد من وجود أستاذ المادة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما أشاد بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات.

وأشار محمد فاروق الخبيري إلى التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لسرعة حلها، وأضاف أنه اليوم قام بأداء الامتحانات بكلية التربية الفرقة الرابعة ٣٣٥ طالبا وطالبة، وفي كلية العلوم الفرقة الأولى ١٣٥ طالبا وطالبة، وفي كلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى ٦٥٠ طالبا وطالبة انتظام و ٣٤٨ طالبا وطالبة انتساب، وفي كلية دار العلوم الفرقة الأولى ٢٠٥ طلاب وطالبات انتظام وانتساب والفرقة الثالثة ٣٣٥ طالبا وطالبة انتظام وانتساب.