ورش فنية صيفية للأطفال بالأوبرا بقاعة صلاح طاهر والمسرح المكشوف

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تلقي طلبات الإلتحاق بالورش الفنية التى تقام تحت إشراف الإدارة العامة للمعارض والمتاحف بقاعة صلاح طاهر لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال والشباب من عمر ٧ سنوات حتى ١٧ سنة خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويشارك خلال الورش ويديرها مجموعة من اساتذة الكليات الفنية والفنانين المحترفين من صالون مصر للتصوير الضوئي في مجالات (الرسم ، الخزف ، التصوير الفوتوغرافي ، الخط العربي ، أعمال من السلك و المشغولات الجلدية )

وذلك خلال الفترة من ٩ يوليو حتى ٨ أغسطس بقاعة صلاح طاهر وبهو المسرح المكشوف .

وفي الختام يقام معرض لنتاج الورش من الأعمال الفنية يُمنح فيه المشاركين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.

يذكر أن ورش العمل التشكيلية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية تأتي امتدادا لخطواتها الرامية الى نشر الوعى الفنى والثقافى وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والأطفال بهدف خلق جيل جديد قادر على تذوق وإنتاج الفنون الجادة مما يسهم فى بناء المجتمع المصرى .