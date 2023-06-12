الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني : جلسات الحوار الوطني لا تعرف الخطوط الحمراء

النائب مصطفى الكحيلي
النائب مصطفى الكحيلي

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن جلسات ومناقشات الحوار الوطني التي عادت للانعقاد من جديد أمس الأحد، لا تعرف الخطوط الحمراء، وكل القضايا مطروحة على طاولة النقاشات.

وأكد الكحيلي في بيان له اليوم الاثنين، أن تبادل الأفكار والرؤى في الجلسات النقاشية أثرى لغة الحوار بين جميع الحاضرين،  وأن هناك تعدد بالرؤى والأفكار لأن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني تبادل الآراء والأفكار مع تقديم الحلول والبدائل.

وأشار عضور مجلس الشيوخ، إلى أن اهتمام المواطنين في الشارع بأخبار جلسات الحوار الوطني ومتابعة بعض النقاشات والتفاعل معه، بل وطرحهم للأفكار حتى فيما بينهم، يؤكد نجاحه وقطع شوط كبير للوصول إلى أهدافه.

وأوضح أن الحوار الوطني هو إعادة صياغة لآليات العمل الوطني، وفتح قنوات شرعية للحوار والنقاش دون خطوط حمراء، حول جميع القضايا الراهنة، وهو الأمر الذي يسعى الجميع من خلاله إلى توحيد الجهود وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني النائب مصطفى الكحيلى انتخاب رئيس الجمهورية انتخابات الرئاسة حزب مستقبل وطن حرية تداول المعلومات رئيس الحكومة

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