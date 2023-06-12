"الخدمة الاجتماعية" بأسوان تشهد فاعليات ختام حلقات البحث دفعة 2023

شهدت كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان "فاعليات ختام حلقات البحث دفعة 2023" التي أقيمت اليوم تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف علي الكلية، ووكلاء الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تناولت مناقشة مشروعات التخرج لطلاب البكالوريوس في موضوعات متعددة منها مبادرة حياة كريمة والتي تناول الطلاب فيها (اتجاهات الشباب الجامعى نحو المشاركة في مبادرة حياة كريمة).

وسعت الدراسة خلالها إلى تحديد دور مبادرة حياة كريمة في تنمية الجانب المعرفي والجانب المهاري والجانب القيمي لدي الشباب الجامعى، وكيفية التغلب أيضا علي المعوقات التي تحد من مشاركة الشباب الجامعى في المبادرة والتوصيل الي مقترحات لمواجهة تلك المعوقات ثم توضيح دور الخدمة الاجتماعية لمشاركة الشباب الجامعى في مبادرة حياة كريمة.



كما قدم الطلاب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية المبادرة واهتمامه بالفئات التي تستهدفها في ظل الجمهورية الجديدة.

كما وجه الطلاب الشكر للدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان على دور الجامعة الواضح في تحقيق أهداف المبادرة على ارض الواقع بمحافظة أسوان.

وأضاف الدكتور محمد السيد دندراوي وكيل الكلية، أم مدى قيمة أهمية الموضوعات التي تناولها الطلاب في مشروعات تخرجهم بصفة عامة.

كما شارك الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في مناقشة بعض الطلاب لمشروع المشاركة في مبادرة حياة كريمة وناقشهم في كيفية تطبيق المقترحات ومواجهة معوقات مشاركة الشباب في المبادرة وحثهم على أهمية المشاركة في المبادرة، خاصة انه من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى الإنسان وتحقيق الرفاهية له.

ختام حلقات البحث

ختام حلقات البحث

ختام حلقات البحث