ما بين الرحيل والعودة للفن.. 4 نجمات تصدرن التريند.. فما القصة؟

"ماجدة صالح.. فايزة واصف.. حورية فرغلي..وحلا شيحة".. 4 نجمات ما بين الحاضر والماضي تصدرن اسمهم مواقع التواصل الاجتماعي ودخلن في مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

رحيل ماجدة صالح أول راقصة بالية

أثار رحيل الدكتورة ماجدة صالح، أول راقصة باليه مصرية، صدمة في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، نعاها الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ورقصت ماجدة على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفييتي في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي.

وعلى مدار مسيرتها، شاركت ماجدة صالح في فيلم وحيد كممثلة وهو فيلم "ابنتي العزيزة" إذ لم تكرر التجربة مرة أخرى، ووقفت أمام كبار نجوم التمثيل والموسيقى والغناء، إذ لعب بطولته نجاة الصغيرة، رشدي أباظة، عمر خورشيد، إبراهيم سعفان، زوزو شكيب، إخراج حلمي رفلة.

كما عملت “صالح” كعميد في المعهد العالي للباليه، ثم مدير مُؤسسة لدار أوبرا القاهرة الجديدة والتي أعيد افتتاحها عام 1988.

فايزة واصف

كما تصدر اسم الإعلامية فايزة واصف، تريند "جوجل، فور اعلان ابن شقيقها عن خبر وفاتها، أمس الأحد.

وتخرجت فايزة واصف في كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع، ودخلت الإذاعة عام 1963، وحصلت على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج.

وانتقلت من الإذاعة للعمل فى التليفزيون، وعرضت فكرة تقديم مشاكل المشاهدين فى برنامج “سيمى دراما”، من خلال عرض المشكلة فى شكل تمثيلى فى حلقة نصف ساعة، ولاقت الفكرة قبولا كبيرا من الجماهير، وخلال عملها بالتليفزيون، حصدت علي جميع الترقيات المتاحة لها من خلال السلك الوظيفي .

حورية فرغلي

وعاد اسم حورية فرغلي للصدارة من الجديد، خاصة عقب طلب ملياردير لبناني الزواج منها مقابل 2 مليون دولار.

وقالت الفنانة حورية فرغلي خلال تصريحات تليفزيونية، : "الشخص اللي كان عايز يتقدملي مش مصري وكان حاطط ميك أب"، موضحة: "لم يحصل أي اتصال بيني وبينه، أنا ما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا لأن كلها متاخدة مني".

حلا شيحة

وقوبلت رغبة حلا شيحة، بـ نيتها للعودة الي الساحة الفنية من جديد، وموقف الدكتور أشرف زكي نقيب المهم التمثلية الداعم لها، ما بين الرفض والقبول، حيث أكدت الناقدة ماجدة خير الله خلال تصريحات تليفزيونية : أن غياب حلا شيحة أو وجودها لا يترك أثر، وإحنا بندي قيمة كبيرة جدا بالحديث عن وجودها أو اختفائها، هي فنانة محدودة الموهبة وفي عشرات من الممثلين والفنانين الموهوبين بجد محتاجين إلى فرص، وافتقادها مش حاجة مهمه.. وهناك فنانات سواء خريجي معهد أو لأ ولكن موهوبين جدا، وأخذوا فرص واثبتوا وجودهم.