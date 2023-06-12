الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بسرقة الحديد الخاص بالطرق بمنشأة القناطر بالجيزة

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

أقر المتهم بسرقة الحديد الخاص بالطرق، بمنشأة القناطر في الجيزة، أمام جهات التحقيق بالجيزة بأنه يقطع الحواحز الحديدية وينقلها بواسطة عربة كارو، وبيبعها لتجار الخردة.

كما أرشد المتهم عن كمية من الحديد المسروق، الذي استولى عليه، تمهيدا لبيعه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحجزه على ذمة التحقيق.

وكانت البداية عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في سرقة الحديد الخاص بالطرق بمنطقة منشأة القناطر. 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبطت بحوزته كمية من الحديد المسروق، بمواجهة المتهم اعترف بسرقة المضبوطات لبيعهت لتجار الخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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