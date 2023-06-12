الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل تعليم الدقهلية يرأس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

رأس ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، اليوم، غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية، ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

وقال شعبان إن الامتحانات تتم بانتظام ودون حدوث مشكلات وسط إجراءات تنظيمية لمساعدة الطلاب على الحل بهدوء.

وأعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية عن فتح جميع لجان الثانوية العامة بنطاق المحافظة والبالغ عددها 151 لجنة في موعدها دون تأخير.

وأضاف أن هناك التزاما من قبل المراقبين والملاحظين في وصولهم للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كافي، مشددا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إلى خروج صناديق أوراق امتحانات الثانوية للعامة من مدرسة الناصرية الشهيد محمد أمين الباز الابتدائية مقر توزيع الأسئلة بمدينة المنصورة وسط تشديدات أمنية لتوزيعها على لجان الامتحانات بنطاق محافظة الدقهلية.

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