الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منذ الصباح.. غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، انعقاد غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

يأتى ذلك لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، وتواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

واطمأن وكيل التعليم على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية للجان سير الامتحانات لأداء امتحان مادتى التربية الدينية بالفترة الأولى والتربية الوطنية بالفترة الثانية، وهي من المواد غير المضافة للمجموع.    

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية، من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أى قلق أو توتر.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

 

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة التربية الدينية التربية اوطنية الوادي الجديد امتحانات

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