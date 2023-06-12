الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبردات هواء ومياه معدنية لراحة طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات بلجان الوادي الجديد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وفرت محافظة الوادي الجديد في أول يوم امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، مبردات مياه نقية وتكيفات صحراوية لتعرض المحافظة لارتفاع درجات الحرارة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 46 درجة مئوية.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم التأكد من توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة الكافية وتوفير مياه الشرب النقية ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة.

وأشار إلى تكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية وسيارة إسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأى طارئ قد يحدث، مشيرا الي أنه تقرر تكليف رؤساء المدن والأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين فى محيط أى لجنة لتوفير جو هادئ للطلاب أثناء الحل ومنع إزعاجهم كما تم توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط لخدمة شرطية بجوار اللجان واستراحات المراقبين والملاحظين وتأمين مسارات وخطوط سير سيارات نقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان كما تقرر توفير مولد كهربائى بكل مواقع اللجان لمواجهة أى طوارئ أو أعطال كهربائية قد تحدث.

 

الثانوية العامة التربية الدينية التربية الوطنية الوادي الجديد امتحانات

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