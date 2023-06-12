مجلس النواب يحيل 22 تقريرًا للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، 22 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن تقديم خدمات أو إزالة معوقات أو خدمات عامة لأهالى دوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وجاءت تلك التقارير على النحو التالي:



السيد العضو/ سامي سليم، بشأن إنشاء فروع لبنك الدم بمراكز (فايد، أبو صوير، القصاصين، التل الكبير) - محافظة الإسماعيلية.



السيد العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) بوحدة منظار للقولون ووحدة مناظير جهاز هضمى – محافظة البحيرة.



السيد العضو/ مكرم رضوان، بشأن تطوير مستشفى دكرنس، وتجهيزها لاستقبال دارسى البورد المصرى ومنظومة التأمين الصحى الشامل – محافظة الدقهلية.



السيد العضو/ محمود العزب، بشأن حصر أراضى الدولة التابعة لوزارة الأوقاف فى مدن ومحافظات الدلتا التى ليس لها ظهير صحراوى واستبدالها بأراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



السيد العضو / مجاهد نصار، بشأن تطوير مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى – شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.



السيد العضو / مجدى الأمير، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية، طوارئ 24 ساعة.

السيد العضو / طارق شكرى، بشأن تزويد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالحى السادس بمدينة نصر ببعض الأجهزة الطبية – محافظة القاهرة.



السيد العضو / أحمد نشأت منصور، بشأن إعادة فتح وتشغيل قسم العلاج بأجر (اقتصادى) بمستشفى سوهاج الجامعى – محافظة سوهاج.



السيد العضو / إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء وحدة صحية بنجع أبو خرص بقرية الجريدات بمركز طهطا – محافظة سوهاج.



السيد العضو/ الحسينى عيسى جلال، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى داخل سور المدرسة الابتدائية بنين – قرية الدوير – مركز صدفا – محافظة أسيوط.



السيد العضو/ ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مدرسة عبد الله محمد للتعليم الأساسى بجزيرة البدارى القبلية – مدينة البدارى – محافظة أسيوط.



السيد العضو/ محمد نجيب خالد نورالدين، بشأن إعادة النظر فى قرار نقل لجنة الإمتحانات من مدرسة الشهيد على على السيد الثانوية بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.



السيد العضو/ مجدى الأمير، بشأن إزالة مدرسة وش بحر حادوس الدقانوة الجديدة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية المقامة على أرض تابعة لهيئة الصرف الزراعى بالمحافظة.



السيد العضو/ حسين العقارى، بشأن إنشاء مدرسة محطة (4) النصر بمنطقة بنجر السكر – محافظة الإسكندرية.



السيد العضو/ نشأت فؤاد عباس، بشأن توصيل الصرف الصحى إلى منطقتى (الفخرانية، وقبلى البلد)، وتغيير مواسير المياه الاسبستوس إلى بلاستيك – مدينة طهطا- محافظة سوهاج.



السيد العضو/ زكريا حسان، بشأن عمل توسعات لمحطة معالجة صرف صحى سوهاج – شرق (الكولا) – محافظة سوهاج.



السيد العضو/ علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى لعزبة أبو القاسم بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.



السيد العضو/ على العساس، بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية الضهرة مركز فارسكور – محافظة دمياط.



السيد العضو / عثمان المنتصر، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع للصرف الصحى بقرية الحواصلية - مركز المنيا - محافظة المنيا، على قطعة أرض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى.



السيد العضو / أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تشغيل مأمورية الضرائب العامة بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.



السيد العضو / علاء سليمان، بشأن إنشاء لجنة امتحانات للثانوية العامة بقرية درنكة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط والقرى المجاورة.



السيد العضو/ بهاء الدين أبوالحمد، بشأن إقامة مزلقان بناحية نجع بدران – منطقة الكرنك الجديدة – محافظة الأقصر.