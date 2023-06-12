الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 600 ألف جنيه في الإسماعيلية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام -مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً).

الامن العام البحث الجنائي مديرية أمن الاسماعيلية

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