الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 600 ألف جنيه في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام -مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً).